POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Getränkelager

Pfungstadt (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (07.08.) in einen Lagerraum sowie ein Büro auf dem Gelände des Stadions in der Christian-Meid-Straße eingedrungen. Die Spuren der Kriminellen wurden gegen 7.20 Uhr am Morgen entdeckt, der Tatzeitraum reicht bis circa 23 Uhr am Vorabend zurück. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter die Türen auf, um in die Anwesen zu gelangen. Im Inneren wurde alles nach Wertsachen durchwühlt. Ob sie dabei Beute gemacht haben, steht noch nicht fest. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

