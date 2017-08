POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei warnt vor falscher Polizeibeamtin am Telefon

Mörfelden-Walldorf (ots) - Klug reagierten am Montag (07.08.) drei Seniorinnen im Alter zwischen 66 und 82 Jahren, als sie Anrufe von einer falschen Polizeibeamtin erhielten. Auf dem Display erschien jeweils die manipulierte Telefonnummer 0011110. Die Anruferin, angeblich eine Polizistin Kaiser der örtlichen Polizei, täuschte vor, dass in der Nachbarschaft Einbrecher geflüchtet wären und von der Polizei Zettel mit den Anschriften der Angerufenen aufgefunden worden seien. Sie sollten zunächst sicherheitshalber Fenster und Türen geschlossen halten, wurde ihnen geraten. "Die Polizei" würde sich dann nochmal melden. Die bislang bei der "richtigen" Polizei bekannten drei Angerufenen ließen sich von der Betrügerin aber nicht aufs Glatteis führen und gingen auf keinerlei Forderungen oder Ratschläge ein. Sie beendeten das Gespräch und unterrichteten die Ordnungshüter. Ein weiteres Auftreten der Kriminellen ist nicht auszuschließen, weshalb die Polizei nochmals zur besonderen Vorsicht mahnt. Beachten sie folgende Verhaltenstipps im Verdachtsfall: Lassen Sie sich nicht von angezeigten Telefonnummern täuschen! Bei dieser Betrugsmasche werden oftmals über einen Internetdienst Fantasienummern generiert, die bei den Opfern den Anschein erwecken sollen, dass die "echte" Polizei anruft. Notieren sie die angezeigte Nummer. Geben Sie niemals Unbekannten am Telefon Auskünfte über Vermögenswerte und Übergeben Sie niemals Wertgegenstände oder Bargeld an Unbekannte! Echte Polizeibeamte würden niemals derartige Gegenstände telefonisch abfragen oder an der Haustüre abholen. Rufen Sie nach Gesprächsbeendigung umgehend die örtliche Polizeidienststelle oder die 110 an.

