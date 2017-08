POL-DA: Seeheim: Magere Beute bei Büroeinbruch

Seeheim-Jugenheim (ots) - Ein Büro in der Heidelberger Straße geriet am vergangenen Wochenende (05.08-07.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in das Gebäude und durchsuchten anschließend in den Büroräumen mehrere Schränke. Die ungebetenen Besucher ließen lediglich einen Schlüsselbund mitgehen, bevor sie unverrichteter Dinge wieder das Weite suchten. Hinweise an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0.

