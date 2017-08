POL-DA: Darmstadt: Einbrecher in der Hirschkopfhütte

Darmstadt (ots) - Unbekannte drangen über das vergangene Wochenende (05.08-07.08.) in die als Grillhütte genutzte "Hirschkopfhütte" in der Dieburger Straße ein. Die Täter hebelten einen Holzladen auf, warfen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Sie ließen Süßigkeiten sowie zwei Digitalkameras mitgehen. Hinweise nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe City unter 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell