POL-DA: Alsbach: Anwohner überraschen Wohnungseinbrecher

Alsbach-Hähnlein (ots) - Ein Wohnhaus "Am Hinkelstein" geriet am Montagvormittag (07.08.) gegen 11.00 Uhr in das Visier eines Kriminellen. Der Einbrecher hebelte an einem verschlossenen Fenster und beschädigte hierbei die Glasscheibe. Ein Anwohner bemerkte den ungebetenen Besucher und sprach ihn an. Der Unbekannte flüchtete daraufhin sofort über einen Zaun in den Nachbargarten, wo ihn der Zeuge aus anschließend aus den Augen verlor. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Der flüchtige Kriminelle ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und kräftig. Der Mann hat blonde Haare und war mit einer blauen Jogginghose und einem hellen Oberteil bekleidet. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell