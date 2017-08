POL-DA: Mossautal/ Ober-Mossau: Grillanzünder auf Holzstapel / Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Mossautal (ots) - Mit Grillanzünder ist am Sonntagnachmittag (6.8.2017) versucht worden, gelagertes Brennholz anzustecken. Die Brandexperten des Kommissariats 10 in Erbach haben am Montag (7.8.2017) bei der Begehung des Brandortes in der Straße "Alter Weg" Reste davon gefunden. Anwohner bemerkten gegen 17.25 Uhr eine große Rauchentwicklung aus dem ehemaligen Stallgebäude und schlugen Alarm. Durch die frühzeitige Entdeckung und zügige Löscharbeit der Freiwilligen Feuerwehr Mossautal ist kein Schaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen betrat ein noch Unbekannter von der Straßenseite aus das unverschlossene Gebäude und legte brennende Grillanzünder auf die zwei räumlich getrennten Holzstapel ab.

Wegen Brandstiftung ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. In diesen Ermittlungen werden auch die zwei Brände auf dem Nachbargrundstück vom Samstag (5.8.2017, wir hatten berichtet) mit einbezogen.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen geben können, werden dringend gebeten, sich beim K 10 in Erbach zu melden. Telefonisch sind die Beamten unter der 06062 / 9530 zu erreichen.

