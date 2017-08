POL-DA: Bergstraße: "Lassen Sie keine Wertsachen in Fahrzeugen" - Vier Autoaufbrüche an der Bergstraße

Bergstraße (ots) - Geld und Wertsachen für mehrere Tausend Euro haben Diebe am Wochenende aus abgestellten Autos in Lampertheim, Viernheim und in zwei Fällen in Bürstadt räumen können. Die Polizei appelliert wiederholt, keine Gegenstände in den Fahrzeugen zu lassen.

In mehreren Umzugskisten haben Kriminelle gegen 22.40 Uhr reiche Beute vermutet und schlugen am Freitag (4.8.2017) in Lampertheim im Einmündungsbereich Carl-Lepper-Straße/ Schifferstraße die Scheibe eines weißen Hyundai ein. Welche Alltagsgegenstände aus den Kisten fehlen, steht noch nicht fest.

Aus dem Kofferraum eines Mercedes GLE schnappten sich die Langfinger am Sonntag (6.8.2017) eine Umhängetasche mit mehreren Hundert Euro Bargeld und Personaldokumenten. Das schwarze Auto parkte in der Tatzeit zwischen 19.40 Uhr und 22.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Handwerkermarktes in der Bürgermeister-Neff-Straße in Viernheim. Die Heckscheibe wurde mit einem Werkzeug zertrümmert.

In Bürstadt wechselten am Sonntag (6.8.2017) verpackte Lautsprecher ihren Besitzer. Für die Beute schlugen die Täter zwischen Mitternacht und 14 Uhr das Beifahrerfenster eines silberfarbenen Opel Corsa in der Bürgermeister-Siegler-Straße ein. Ob dieselben Täter auch für den Aufbruch eines grauen Kia Sorento in der Siegfriedstraße verantwortlich sind, wird noch geprüft. Erbeutet wurde in der Nacht zum Sonntag (6.8.2017) ein Geldbeutel, der in der Mittelkonsole lag.

Die Ermittlungen in Viernheim werden von Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) geführt. Telefonische Hinweise werden unter der 06206 / 94400 entgegengenommen. In den übrigen Fällen ist das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim Ansprechpartner. Telefon: 06252 / 7060.

