POL-DA: Rüsselsheim: Einbrecher in Bürogebäude haben Tresor im Visier

Rüsselsheim (ots) - Ein Bürogebäude in der Bensheimer Straße geriet in der Nacht zum Samstag (05.08.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten gewaltsam eine Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt in die Büroräume einer dort ansässigen Firma. In einem Büro brachen sie anschließend einen Tresor auf und erbeuteten unter anderem mehrere tausend Euro und Schmuck. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0.

