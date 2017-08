POL-DA: Rüsselsheim: Münzgeld bei Einbruch in Pizzeria erbeutet

Rüsselsheim (ots) - Durch ein Fenster drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (06.08.) in eine Pizzeria in der Marktstraße ein. Die Kriminellen ließen anschließend aus einer Schublade in der Gaststätte 20 Euro Münzgeld mitgehen und suchten wieder das Weite. Die Polizei prüft nun einen Tatzusammenhang zwischen dieser Tat und dem Einbruch in einen nahegelegenen Friseursalon in der gleichen Nacht (wir haben berichtet). Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

