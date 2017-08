POL-DA: Dieburg: Tatverdächtiger nach Diebstahl in Haft

Dieburg (ots) - Ein 35 Jahre alter Mann, der am Freitagnachmittag (04.08.) zusammen mit drei anderen Tatverdächtigen festgenommen wurde, sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft. Gegen 16 Uhr wurde das Quartett in einem Einkaufsmarkt im Flürchen beobachtet, wie sie mehrfach in den Markt hineingingen und ihn dann wieder verließen. Polizeistreifen stoppten das Auto der vier Männer anschließend. Bei der Durchsuchung entdeckten sie mehrere Druckerpatronen, die aus dem Laden stammen. Wegen des Verdachts des Ladendiebstahls wurden die Männer, die alle aus Georgien stammen und 35 sowie 31 Jahre alt sind, vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Älteste am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft schickte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell