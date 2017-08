POL-DA: Rüsselsheim: Friseursalon im Visier von Kriminellen

Rüsselsheim (ots) - Ein Friseursalon in der Marktstraße geriet in der Nacht zum Sonntag (06.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in das Geschäft. Sie durchsuchten dort anschließend mehrere Schubladen. Den ungebetenen Gästen fielen mehrere hundert Euro in die Hände. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell