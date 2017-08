POL-DA: Michelstadt: "Im Minuten-Takt" / Polizei ahndet 18 Gurtmuffel

Michelstadt (ots) - Etwa 40 Autos passierten am Freitag (4.8.2017) eine Kontrollstelle der Polizeistation Erbach im Hammerweg. Das Augenmerk der Aktion zwischen 13 Uhr und 15 Uhr stand im Zeichen der Anschnallpflicht. In der Kontrollzeit wurden im Abstand von wenigen Minuten 18 Gurtverstöße und ein Handyverstoß festgestellt. Dreißig Euro mussten die Gurtmuffel zahlen. Für das Handy am Ohr gab es zu dem Bußgeld in Höhe von 60 Euro noch einen Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell