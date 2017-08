POL-DA: Lützelbach: Auto kommt von Fahrbahn ab / L 3106 zwischen Rimhorn und Breitenbrunn voll gesperrt

Lützelbach (ots) - Der etwa vier Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen dem Rimhorner Sportplatz und Breitenbrunn, auf der Landesstraße 3106, war für eine Unfallaufnahme zwischen 9.50 Uhr und 11.20 Uhr voll gesperrt. Ein 43 Jahre alter Mann aus Höchst kam in einer Rechtskurve mit seinem Nissan Qashqai von der Straße ab und prallte gegen ein Brückenteil. Für die Bergung des Unfallfahrers war die Freiwillige Feuerwehr Lützelbach im Einsatz. Der Schwerverletzte wurde zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht bislang nicht. An dem Auto ist ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden. Infolge der Vollsperrung kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

