POL-DA: Babenhausen: Fünf Minuten genügen Dieben

Babenhausen (ots) - Fünf Minuten Abwesenheit nutzten bislang noch unbekannte Täter, um am Sonntagnachmittag (06.08.) eine Geldbörse sowie ein Mobiltelefon aus einem abgestellten Cabrio zu entwenden. Die Besitzerin hatte es gegen 16 Uhr in der Straßburger Straße vor einem dortigen Anwesen abgestellt. Hier ließ sie es für fünf Minuten unbeobachtet, was die Kriminellen für ihre Tat nutzten. Hinweise nimmt die Polizei in Dieburg entgegen (06071/9656-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell