POL-DA: Darmstadt: Einbrecher suchen Gaststätte heim / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) - Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (06.08.) eine Gaststätte in der Kranichsteiner Straße im Stadtteil Arheilgen ins Visier genommen. Zwischen 21.30 Uhr am Samstagabend und 8.30 Uhr am folgenden Morgen drangen die Kriminellen durch ein aufgehebeltes Fenster in den Gastraum ein. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen durchsucht, bevor die Ganoven unerkannt die Flucht ergriffen. Was sie erbeutet haben, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des 3. Polizeireviers unter der Rufnummer 06151/969-3810 entgegen.

