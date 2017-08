POL-DA: Eppertshausen: Lenkrad und Airbag bei Autoaufbruch entwendet

Eppertshausen (ots) - Auf das Lenkrad inklusive Airbag hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch in der Zeit von Samstagabend (05.08.) bis Sonntagvormittag (06.08.) abgesehen. Gegen 10.30 Uhr am Sonntag entdeckten Zeugen in der Beethovenstraße die eingeschlagene Seitenscheibe an einem dort geparkten 5er BMW und die Spuren der Täter im Innenraum. Der Tatzeitraum reicht bis 20 Uhr am Vorabend zurück. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kripo in Darmstadt (K 21/22) zu melden.

