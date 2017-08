POL-DA: Gernsheim: Polizei zieht Wochenendbilanz beim 69. Fischerfest

Gernsheim (ots) - Eine erste vorläufige Bilanz zieht die Polizei nach dem Wochenende (30.07.-06.08.) des noch bis zum heutigen Montag (07.08.) andauernden 69. Fischerfests in Gernsheim. Während die allermeisten der zigtausend Besucher friedlich und vorbildlich feierten, kam es aber auch zu dem ein oder anderen Einsatz, bei dem die Ordnungshüter gefordert waren. Insgesamt 14 Platzverweise sprachen die Beamten aus unterschiedlichsten Ursachen an den ersten vier Tagen aus. Meist wegen übermäßiger Alkoholisierung oder im Zusammenhang mit Streitigkeiten. Die beteiligten Personen wurden entweder auf den Nachhauseweg geschickt oder mussten vereinzelt die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Neben wenigen Körperverletzungen kam es zu folgenden Vorfällen: Am späten Samstagabend (05.08.) gegen 23.20 Uhr berührte ein alkoholisierter 40-jähriger Mann auf dem Festgelände zwei 20 und 37 Jahre alten Frauen unsittlich. Er wurde durch die herbeigerufene Polizeistreife festgenommen und wird sich nun wegen sexueller Belästigung zu verantworten haben. Ein 19 Jahre alter Festbesucher wurde am frühen Sonntagmorgen (06.08.) gegen 5.50 Uhr an der Bushaltestelle am Georg-Schäfer-Platz von zwei Unbekannten attackiert. Einer der Täter entriss dem jungen Mann anschließend die Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Dokumenten. Der 19-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt. Das Duo flüchtete mit der Beute. Die Flüchtigen sind 18-20 Jahre alt. Einer der Männer ist 1,70 Meter groß und trug eine graue Jogginghose. Sein Komplize ist 1,80 Meter groß und hat wasserstoffblonde Haare. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei den beiden Männern um Osteuropäer gehandelt haben. Zudem führten die Polizisten zahlreiche Jugendschutzkontrollen durch und stellten hierbei Alkoholika und Zigaretten bei minderjährigen Jugendlichen sicher.

Am Sonntagabend (06.08.) kam es im Zusammenhang mit dem Feuerwerk im Bereich des Hafengeländes zu einem Zwischenfall. Durch herabrieselnde Reste der Pyrotechnik wurden vier Personen durch kleine Verbrennungen leicht verletzt, darunter ein 7-jähriges Kind. Sie wurden durch den Rettungsdienst behandelt und vor Ort wieder entlassen. Weiterhin wurde ein Verkaufsstand beschädigt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte und bittet etwaige weitere Geschädigte, sich bei der Wasserschutzpolizei in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/93400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell