POL-GG: Motorradfahrer überholt PKW zu schnell und zwingt PKW zum Ausweichen in die Leitplanken, Auto kaputt - Motorradfahrer geflüchtet

65451 Kelsterbach (ots) - Am Samstag, dem 05.08.2017 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf dem Zubringer vom Industriepark Höchst in Fahrtrichtung Flughafen ein Verkehrsunfall, bei dem ein weißer VW Passat in die Leitplanken fuhr. Der Passat musste einem Krad ausweichen, welches den VW überholte. Dabei soll der Fahrer des Krades kurzzeitig die Gewalt über sein Motorrad verloren haben. Der Kradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise zu dem Motorrad geben.

