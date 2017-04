POL-DA: Dieburg: Scheiben eingeschlagen, Zeugen gesucht

Dieburg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sowohl in der Nacht zum Dienstag (07.02.2017) als auch in der Nacht zum Donnerstag (09.02.2017) jeweils zwei Scheiben an einer leerstehenden Gaststätte in der Altheimer Straße eingeschlagen. Betroffen waren in beiden Fällen die Tür eines Lagerraums sowie eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Anwesens. Der Schaden wird auf circa 1.000,- Euro geschätzt. Die Beamten der Polizeistation Dieburg haben die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell