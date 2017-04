POL-DA: Lorsch: Kriminelle erbeuten Wechselgeld aus Drogeriemarkt

Lorsch (ots) - Über die aufgebrochene Hintertür schlichen sich Kriminelle am frühen Donnerstagmorgen (9.2.2017) in einen Drogeriemarkt in der Marie-Curie-Straße und lösten um kurz nach Mitternacht Alarm aus. Noch bevor die Polizei am Tatort eintraf, haben die Täter mit etwas Wechselgeld bereits das Weite gesucht.

Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern in Heppenheim zu melden. Telefon: 06252 / 7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell