POL-DA: Groß-Gerau: Erwischte Ladendiebin mit Haftbefehl gesucht

Groß-Gerau (ots) - Eine sprichwörtliche "Pechsträhne" hatte eine 33-jährige Frau, die am Mittwochnachmittag (8.2.2017) beim Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße erwischt wurde.

Neben einem geklauten Handy, Süßigkeiten und Textilien im Wert von über 220 Euro, hatte sie noch Waren bei sich, die aus anderen Geschäften gestohlen worden waren.

Mit den aktuellen Straftaten nicht genug. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt suchte sie bereits mit einem Haftbefehl wegen gleichgelagerten Fällen. Nach der Festnahme ist die Frau direkt in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell