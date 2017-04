POL-DA: Nauheim: Autolack für 3000 Euro beschädigt / Polizei sucht Zeugen

Nauheim (ots) - Einen hohen Schaden von 3000 Euro haben Unbekannte an einem abgestellten Auto in der Bahnhofstraße hinterlassen. Mit einem spitzen Gegenstand kratzten sie auf der kompletten Beifahrerseite des silberfarbenen Ford S-Max Kratzer in den Lack. Die Tatzeit war am Mittwoch (8.2.2017) zwischen 14.30 Uhr und 16.15 Uhr.

Die Ermittler in Groß-Gerau hoffen, dass Zeugen Beobachtungen zu der Tat gemacht haben. Hinweise bitte an die 06152 / 1750 melden.

