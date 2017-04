POL-DA: Wald-Michelbach: Silberfarbener Audi mit HP-Kennzeichen nach Unfallflucht gesucht

Wald-Michelbach (ots) - Die Polizei in Wald-Michelbach sucht im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht einen silberfarbenen Audi mit Heppenheimer Kennzeichen.

Der gesuchte Audi soll am Mittwoch (8.2.2017) zwischen 16.20 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ludwigstraße einen schwarzen Kia des Typs Picanto beschädigt haben. Der Schaden an der rechten Fahrzeugseite liegt bei etwa 2000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Unfallsachverhalt nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach, Telefon: 06207 /94050, entgegen.

