POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pst. Mörfelden-Walldorf (ots) - Am 08.02.2017 um 19:10 Uhr kam es in der Gartenstraße auf Höhe der Hausnummer 59, OT Walldorf, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein dunkler PKW (vermutlich SUV) mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW zusammen. Der geparkte PKW wurde durch den Zusammenstoß an dessen hinteren Stoßfänger links beschädigt. Die Beschädigung am Verursacherfahrzeug müsste dementsprechend am vorderen Stoßfänger rechts zu finden sein. Der Verursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Pst. Mörfelden-Walldorf unter 06105-40060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell