POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) - Am Mittwoch (08.02.2017) zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr, wurde auf dem REWE-Parkplatz ein schwarzer Seat Ibiza, an der hinteren linken Stoßstangenecke beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich verbotswidrig von der Unfallstelle. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell