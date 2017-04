POL-DA: Darmstadt: Radio und Navis entwendet / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Aus einem weißen VW Golf haben bislang unbekannte Täter das Radio samt Navigationssystem ausgebaut und entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Diebe eine Scheibe an dem Auto ein. Das betroffene Fahrzeug war zur Tatzeit zwischen Dienstagnachmittag (07.02.2017) gegen 15.00 Uhr und Mittwochmorgen (08.02.2017) gegen 02.20 Uhr in einer Tiefgarage in der Havelstraße geparkt. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können (06151 / 969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell