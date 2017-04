POL-DA: Weiterstadt / Pfungstadt/Babenhausen: Navi-Diebe am Werk / Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt / Pfungstadt/Babenhausen (ots) - Gleich mehrmals haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch (08.02.2017) zugeschlagen und Fahrzeugteile, wie Navigationsgeräte, Lenkräder oder Airbags aus Autos gestohlen. Betroffen waren überwiegend Fahrzeuge der Marke BMW.

In Weiterstadt haben die Diebe Autos angegangen, die in der Clara-Schumann-Straße, im Kastanienweg und der Rheinstraße geparkt waren. In Hahn war ein Fahrzeug in der Straße "Im Wirthumsgarten" betroffen und in Hergershausen wurde ein Auto in der Bachwiese und am Heinrich-Klein-Platz aufgebrochen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000,- Euro.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat in allen Fällen die weiteren Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder denen verdächtige Personen in den betroffenen Wohngebieten aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell