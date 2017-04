POL-DA: Pfungstadt-Eich: Bei Einbruch zwei hochwertige Autos entwendet / Polizei fahndet nach Porsche Macan und BMW Coupe / Zeugenaufruf der Polizei

Pfungstadt (ots) - Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Riedstraße in den frühen Mittwochmorgenstunden (08.02.2017) beschäftigt die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt.

Nach ersten Ermittlungen waren bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr in das Wohnhaus eingebrochen. Dort suchten sie nicht nur nach Wertgegenständen sondern entwendeten auch die Schlüssel von zwei hochwertigen Fahrzeugen. Im Anschluss entwendeten sie mit den Schlüsseln ein vor dem Haus geparkten carbonschwarzen 4er BMW Coupé mit dem amtlichen Kennzeichen F-JP 70 sowie einen schwarzen Porsche Macan aus der Garage. Zum weiteren Diebesgut zählen Geld, Handtaschen und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 150.000,- Euro.

Die Ermittler suchen dringend Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der gestohlen Autos geben können oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

