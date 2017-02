POL-DA: Unfall im Baustellenbereich der B 45

Dieburg (ots) - Am 03.02.2017 kam es gegen 16:00 h auf der B 45 zwischen den Anschlussstellen Eppertshausen und Münster-Breitefeld im dortigen Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen hatte eine 27 jährige Fahrerin aus Rodgau eine Panne auf dem Streckenabschnitt und blieb mit ihrem PKW auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Eine 22 jährige PKW-Fahrerin aus Höchst/Odw. erkannte die Gefahrenstelle zu spät und fuhr dem liegengebliebenen PKW auf. Beide Fahrerinnen wurde durch den Aufprall verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Im Fahrzeug der 27-jährigen Fahrerin befand sich zudem ein Säugling, der ebenfalls vorsichtshalber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Während der Unfallaufnahme kam es zu massiven Behinderungen im Verkehr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000EUR.

POK Hövelmann, Polizeistation Dieburg

