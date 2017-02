POL-GG: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Riedstadt (ots) - Am Freitag, dem 03.02.2017, gegen 06:45 Uhr kam es an der Kreuzung der B44 / K156 in Höhe Riedstadt-Goddelau zu einem Verkehrsunfall, bei welchem an zwei PKW Totalschaden entstand und beide Fahrzeugführer verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 49-jährige Führerin eines PKW Ford die K156 von Erfelden in Richtung Goddelau. An der Kreuzung B44 / K156 war die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt ausgefallen, weshalb die Verkehrsregelung durch fest montierte Verkehrszeichen erfolgte.

Als sie die Kreuzung in Richtung Goddelau überqueren wollte übersah sie einen von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 66-jährigen Führer eines PKW Mazda, wodurch es zum Unfall kam.

Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15000EUR, außerdem wurde ein Ampelmast leicht beschädigt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0 zu melden.

