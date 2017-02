POL-DA: Beerfelden: Auf der Suche nach Geld steigen Einbrecher durch das Fenster

Beerfelden (ots) - Auf der Suche nach Bargeld wurden Einbrecher in der Nacht zum Freitag (2.-3.2016) in einem Bürogebäude in der Turmstraße fündig. Die Ganoven plünderten die Portokasse und Trinkgeldkasse, nachdem sie über ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude eingestiegen sind. Über ein ebenerdiges Fenster flüchteten sie dann wieder ins Freie.

Wer in der Tatnacht im Bereich der Turmstraße Beobachtungen gemacht, wird gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat (K 21/ 22) in Verbindung zu setzen. Telefon: 06062 / 9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell