POL-DA: Viernheim: Mann mit heller Jacke nach versuchtem Einbruch flüchtig

Viernheim (ots) - Die Ermittler in Viernheim suchen einen Mann, der nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl im Vereinsheim in der Straße "Am Lampertheimer Weg" geflüchtet ist.

Donnerstagabend (2.2.2017) sind Nachbarn gegen 22.35 Uhr auf den Eindringling aufmerksam geworden, der kurz zuvor die Fensterscheibe des Vereinsheimes mit einem großen Stein einschlug. Ertappt und ohne Beute ergriff er die Flucht über die angrenzenden Kleingärten in Richtung Panzerstraße.

Der Flüchtende ist geschätzte 1,80 bis 1,85 Meter groß. Zur Tatzeit trug er Jeanshosen und eine helle Jacke. Wer mehr über den Gesuchten weiß, wird gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Verbindung zu setzen. Telefon: 06204 / 974717.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell