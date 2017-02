POL-DA: Rüsselsheim: Einbrecher erbeuten Schmuck

Rüsselsheim (ots) - Durch eine aufgehebelte Terrassentür verschafften sich Kriminelle am Donnerstag (02.02.) in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 18.45 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Georg-Jung-Straße. Die Täter durchsuchten anschließend ein Zimmer und ließen Schmuck im Wert von rund 200 Euro mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

