POL-DA: Rüsselsheim: 24-Jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss

Rüsselsheim (ots) - Einen 24 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Polizeibeamte am späten Donnerstagabend (02.02.) in der Lucas-Cranach-Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf Amphetamin. Zudem fanden die Polizisten eine geringe Menge der Droge sowie zwei Ecstasy-Tabletten bei ihm. Der Wagenlenker musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

