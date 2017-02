POL-DA: Trebur: Rasante Verfolgungsfahrt endet mit Festnahmen

Trebur (ots) - Als eine Polizeistreife in der Nacht zum Freitag (03.02.) in der Groß-Gerauer-Straße einen BMW-Fahrer anhalten und kontrollieren wollte, gab der Wagenlenker zunächst Gas. Mit teilweise über 100 Stundenkilometern versuchte der Flüchtende die Ordnungshüter in den engen Straßen abzuschütteln. In der Lindenstraße hielt der 24-jährige Autofahrer sein Fahrzeug dann aber schließlich unvermittelt an. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde im Fahrzeug eine Machete griffbereit aufgefunden und sichergestellt. Auf ihn warten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz. Doch damit nicht genug: Gegen seinen 21-jährigen Beifahrer lag ein Haftbefehl wegen Körperverletzung vor. Er wurde von der Polizei festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 24 Jahre alte Wagenlenker wurde dagegen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

