POL-DA: Gernsheim/Riedstadt-Wolfskehlen: Zwei Tankstellen überfallen/Zeugen gesucht!

Gernsheim/Riedstadt-Wolfskehlen (ots) - Kurz hintereinander wurden am Donnerstagabend (02.02.) zwei Tankstellen in Gernsheim und Wolfskehlen überfallen. Gegen 20.25 Uhr betrat ein unmaskierter Täter in Gernsheim den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Mainzer Straße, bedrohte die 25-jährige Angestellte und griff sich anschließend mehrere hundert Euro aus der Kasse. Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß. Gegen 20.55 Uhr ereignete sich eine gleichgelagerte Tat in der Griesheimer Straße in Wolfskehlen. Der auch hier unmaskierte Kriminelle schüchterte eine 18 Jahre alte Tankstellenkassiererin durch sein resolutes Auftreten ein und griff sich anschließend rund 1000 Euro aus der Ladenkasse, bevor er auch hier das Weite suchte. Der Täter trug in beiden Fällen eine dunkle Jacke und wird in einem Fall als 20-30 Jahre alt mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun einen Tatzusammenhang zwischen beiden Überfällen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, beispielsweise den Täter bei seiner Flucht oder vor der Tat im Bereich der Tankstellen beobachtete, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell