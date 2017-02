POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Trebur (ots) - Bereits in den frühen Morgenstunden des 01. Februar 2017 zw. 01:00 und 05.00 Uhr wurde in Trebur in der Fichtenstraße ein dort geparktes Fahrzeug gestreift, der verantwortliche Fahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle. Am Außenspiegel, sowie dem vorderen Kotflügel entstand Schaden, der derzeit auf ca. 1.500.- EUR geschätzt wird. Auf Grund der vorgefundenen Spuren ist davon auszugehen, dass ein dunkler PKW Toyota Auris als verursachendes Fahrzeug in Frage kommt. Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 / 1750 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell