POL-GG: Verkehrsunfallflucht, beschädigter Außenspielgel

Kelsterbach (ots) - Am Donnerstag, den 02.02.2017, gegen 18:15 Uhr parkte der Mitteiler seinen Pkw, einen silberfarbenen Ford Focus am Fahrbahnrand der Mainstraße 62 in Kelsterbach. Nur 15 Minuten später kam der Mitteiler zu seinem Fahrzeug zurück und fand einen stark beschädigten linken Außenspiegel vor. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Hinweise zur o.a. Verkehrsunfallflucht geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell