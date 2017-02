POL-DA: Bad König: Viele Scherben / Türen und Fenster eingeworfen

Bad König (ots) - Viel Glas wurde bei dem Einbruch in die Odenwald-Therme in der Elisabethenstraße in der Nacht zum Donnerstag (1.-2.2.2017) von noch Unbekannten zerstört. Mit großen Steinen ist zunächst eine Außentür aus Glas eingeschlagen worden. Im Inneren wurden weitere Türen beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen haben die Täter Räumlichkeiten des Thermalbades im Erdgeschoß und Obergeschoß sowie die Räume des Nierenzentrums durchsucht. Mitgenommen wurde jedoch nichts. Der Schaden ist mehrere Tausend Euro hoch.

Im gleichen Tatzeitraum klirrten die Fenster einer nahegelegenen Schule in der Martin-Luther-Straße. Als Werkzeug für die Beschädigungen dienten Kanaldeckel, die vom frei zugänglichen Schulhof stammen. Die Polizei geht davon aus, dass dieselben Personen am Werk waren.

Hinweise hierzu nimmt das Kommissariat 21/ 22 in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell