POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Nur ein paar Münzen / Zeugen nach Automatenaufbruch gesucht

Darmstadt (ots) - Nur ein paar Münzen hat ein Dieb erbeutet, der am Donnerstag (02.02.2017) kurz nach Mitternacht einen Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in der Walther-Rathenau-Straße aufgebrochen hatte. In dem Automaten befand sich nur ein bisschen Kleingeld. Der angerichtete Schaden hingegen wird auf mindesten 250 Euro geschätzt. Die Ermittler der Polizeistation Pfungstadt haben den Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157 / 9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell