POL-GG: Unfallflucht in Bischofsheim

Bischofsheim (ots) - Ein ordnungsgemäß auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Flurgraben" geparkter PKW wurde am Montag,30.01.2017, in der Zeit von 08.55 - 15.45 h, wohl durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Das geparkte Fahrzeug weist Lackkratzer und Eindellungen über die linke Fahrzeugseite auf mit grünen Lackspuren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und beging somit Fahrerflucht. Der Schaden wird auf ca. 3.000 EUR geschätzt. Die Polizei in Bischofsheim bittet um Mitteilung von Zeugen unter der Tel.Nr. 06144/9666-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell