POL-DA: Mühltal: Berauschter Fahrer gestoppt

Mühltal (ots) - In Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ober-Ramstädter Straße konnten Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt am Donnerstag (02.02.2017) kurz nach Mitternacht eine Autofahrer stoppen, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei der Kontrolle konnte die Streife sowohl Alkoholgeruch als auch Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahrnehmen. Weiterhin zeigte der 36-Jährige eindeutige Merkmale, die den Verdacht des Drogenkonsums erhärteten. Ein Alkoholtest zeigte 0,25 Promille, einen Drogentest wollte der Fahrer nicht machen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Cannabis, die sie sichergestellten. Der Fahrer wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht und musste trotz kurzen Widerstandes, eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

