POL-DA: Darmstadt: Gesuchter Straftäter festgenommen

Darmstadt (ots) - Gleich mehrfach gesucht wurde ein 33-jähriger Mann von den Behörden, der am frühen Mittwochmorgen (02.02.0217) bei einer Personenkontrolle festgenommen werden konnte. Beamte des Zweiten Polizeireviers kontrollierten den Mann gegen 02.50 Uhr in der Michaelisstraße. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass gegen den 33-Jährigen zwei Haftbefehle wegen Verstoße gegen das Betäubungsmittelgesetz bestehen und auch ein internationaler Haftbefehl der polnischen Behörden gegen ihn vorlag. Der 33-Jährige wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell