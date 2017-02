POL-DA: Griesheim: Ein Koffer voller Kleider / Zeugen nach Diebstahl gesucht

Griesheim (ots) - Einen mit Kleidung vollgepackten Koffer beabsichtigten zwei Diebinnen am Mittwoch (01.02.0217), aus einem Bekleidungsgeschäft in der Feldstraße zu entwenden. Gegen 16.45 Uhr bedienten sich die zwei Frauen in dem Geschäft und packten Damen- und Herrenoberbekleidung sowie Kinderkleidung in den mitgebrachten Koffer. Als die Frauen das Geschäft mit ihrem Koffer verlassen wollten, sprang die Diebstahlssicherung an. Eine Verkäuferin wurde daraufhin auf die beiden aufmerksam und verfolgte sie. Auf den Diebstahl angesprochen, warfen die Frauen ihr Kleidungsstücke aus dem Koffer entgegen und ergriffen die Flucht. Eine der Täterinnen ist um die 18 Jahre alt und circa 1,68 Meter groß. Sie hatte blonde Haare und war mit einer beigefarbenen Jacke bekleidet. Ihre Komplizin wird auf 40 Jahre und 1,70 Meter geschätzt. Sie hatte rotbraune zum Zopf gebundene Haare und trug eine braune Jacke. Eine der Frauen führte zudem eine große schwarze Ledertasche mit sich. Die Beamten der Polizeistation Griesheim ermitteln wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls in dem Fall und suchen Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Täterinnen geben können oder die das Geschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06155 / 8385-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell