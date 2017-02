POL-DA: Pfungstadt: In die Wohnung geschlichen / Zeugen nach Einbruch gesucht

Pfungstadt (ots) - Einbrechern ist es am Mittwoch (01.02.2017) gelungen, sich unbemerkt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchstraße zu schleichen. In der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 22.00 Uhr durchsuchten die Täter die Wohnräume nach Wertsachen. Hierbei durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Nach ersten Feststellungen zählt Geld zur Beute der Eindringlinge. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet unter der Rufnummer 06151 / 969-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell