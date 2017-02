POL-DA: Darmstadt: Busfahrer völlig übermüdet-Zwangspause in Darmstädter Hotel

Darmstadt (ots) - Am Dienstag (31.01.) stoppten Verkehrspolizisten des Polizeipräsidiums Südhessen auf der A 67 einen Kleinbus aus Albanien. Das Fahrzeug fiel den Beamten auf, weil Teile der Beleuchtung nicht funktionsfähig waren. Die beiden Fahrer gaben wahrheitswidrig an, dass sie im Gelegenheitsverkehr die fünfköpfige Reisegruppe aus Albanien nach Frankfurt verbringen. Rasch stellten die Ordnungshüter anhand von Unterlagen allerdings fest, das Reisegäste teilweise erst später in Italien und der Schweiz zu- und ausstiegen. Somit führte der Reiseunternehmer einen internationalen Linienverkehr ohne Genehmigung durch. Ein Fahrer führte lediglich das eingelegte Schaublatt und sonst keinerlei Nachweise mit, sein Kollege saß bereits 29 Stunden im Bus ohne eine Tagesruhezeit eingelegt zu haben. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass sich ein dritter Fahrer unter den fünf Fahrgästen befand. Dieser dritte Chauffeur fuhr nachweislich im Januar 2017 zwei Touren für das kontrollierte Reiseunternehmen, wonach er einmal 76 Stunden und einmal sogar 98 Stunden, also über 4 Tage ohne jegliche Tagesruhezeit, im gewerblichen Personenverkehr unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde den drei Fahrern von der Polizei an Ort und Stelle untersagt. Die Männer mussten eine Zwangsruhepause in einem Darmstädter Hotelbett einlegen. Die verbliebenen Fahrgäste wurden zum Hauptbahnhof verbracht, wo sie ihre Weiterfahrt eigenständig organisierten. Die drei Buslenker und das Reiseunternehmen erwartet nun wegen der zahlreichen Verstöße eine Gesamtgeldbuße im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell