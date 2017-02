POL-DA: Darmstadt: Drogen und Alkohol - Berauscht aus dem Straßenverkehr gezogen

Darmstadt (ots) - Beamte des 1. Polizeireviers haben am Dienstag (31.1.2017) im Laufe des Tages zwei Verkehrsteilnehmer unter Drogen- und Alkoholeinfluss aus dem Straßenverkehr ziehen können. Blutentnahmen und Strafanzeigen sind die Folge.

Ein 63-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Ried zeigte in der Mittagszeit bei einer Verkehrskontrolle in der Emilstraße Anzeichen eines Drogenkonsums auf. Der durchgeführte Test lieferte die Bestätigung.

Mit über einem Promille wurde ein Darmstädter auf seinem Motorroller in der Landgraf-Georg-Straße erwischt. Was er an Alkohol zu viel hatte, fehlte bei der Fahrerlaubnis. Einen Führerschein konnte er nämlich nicht vorzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell