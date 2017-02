POL-DA: Groß-Zimmern: Zeugen nach Einbruch in Spielothek gesucht

Groß-Zimmern (ots) - Nach einem Einbruch in eine Spielothek in der Röntgenstraße am frühen Mittwochmorgen (01.02.) suchen die Beamten der Polizei in Dieburg nach Zeugen. Zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in die Spielhalle ein. Im Inneren wurden sämtliche Spielautomaten, insgesamt zwölf Stück, aufgebrochen und die Einnahmen entwendet. Anschließend flüchteten die Kriminellen unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den flüchtigen Tätern haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

