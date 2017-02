POL-DA: Griesheim: Falsche "Wasserwerker" erbeuten Schmuck

Griesheim (ots) - Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro haben bislang noch unbekannte Täter am Dienstagnachmittag (31.01.) erbeutet. Gegen 14 Uhr klingelte ein Krimineller bei einem älteren Ehepaar in Griesheim und gab sich als Mitarbeiter des "Wasseramtes" aus. Mit geschickter Gesprächsführung überzeugte er die Senioren, dass er die Wasserqualität prüfen müsse. Dazu ging er mit dem Paar in den Keller, die Hauseingangstür wurde nicht geschlossen. Vermutlich nutzte dies ein Komplize, durchsuchte unbemerkt die Räumlichkeiten und erbeutete den Schmuck. Erst am Abend wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei alarmiert. Der Trickdieb hatte eine helle Hautfarbe, war schlank und sprach akzentfreies Deutsch. Er hatte schütteres Haar und trug eine Brille mit dünnem Gestell. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke, einer Blue Jeans und grauen Schuhen. Zeugen, denen der Unbekannte aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kripo in Darmstadt zu melden.

Gegen Ganoven, die mit diesem oder anderen Tricks versuchen, an Beute zu gelangen, gibt es einen wirksamen Schutz: Die verschlossene Eingangstür! Lassen Sie Unbekannte nicht einfach in Ihre Wohnung. Überlegen Sie, ob sie den Fragenden das Gewünschte (Zettel, Stift, Glas Wasser) nicht rausreichen können. Es ist ein Handwerker, der vor der Tür steht? Überlegen Sie, ob Sie ihn bestellt haben oder fragen Sie bei der Hausverwaltung nach. Wenn es sich um einen angeblichen Vertreter einer Behörde oder Institution handelt, dann rufen Sie dort an. Nutzen Sie dazu eine Nummer, die Sie selbst rausgesucht haben. Im Zweifel, wählen Sie immer den Notruf 110!

