POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Schwarzer Audi A5 im Wert von 40.000 Euro gestohlen (GG-YA 95)

Riedstadt (ots) - Ein auf einem Parkplatz in der Goethestraße abgestellter schwarzer Audi A5 mit dem Autokennzeichen GG-YA 95, wurde in der Nacht zum Mittwoch (01.02.) von Kriminellen auf bislang unbekannte Art und Weise entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 40.000 Euro. Auffällig ist der beidseitig in weißen Buchstaben aufgebrachte Schriftzug "Mach´s mir nach". Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Audi geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

